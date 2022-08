Cybercriminelen slaan drie keer toe in zelfde regio, politie waarschuwt: “Meer en meer vlak voor of tijdens weekend”

Cybercriminaliteit overtreft qua aantal gevallen en de omvang van de buit al een tijdje de klassieke diefstallen en inbraken. De voorbije dagen waren drie inwoners van de politieregio Turnhout het slachtoffer.

Drie verschillende methodes

Zo kreeg een Oud-Turnhoutenaar donderdag een telefoon van iemand die zich uitgaf voor een medewerker van Microsoft, die beweerde dat er voortdurend foutmeldingen vanop zijn computer binnen kwamen. De telefonist begeleidde de Kempenaar tijdens enkele stappen op zijn computer. Achteraf merkte hij dat hij 4.200 euro armer was.

Dezelfde dag speelde een inwoonster van Turnhout 2.500 euro kwijt toen een zelfverklaarde ING-medewerker haar belde. De persoon beweerde dat er verdachte inlogpogingen op haar bankrekening waren vastgesteld. Hij vroeg haar enkele veiligheidshandelingen uit te voeren, maar speelde zo in feite haar inloggegevens door aan de criminelen.

Een dag later kreeg een man uit Lille een Whatsapp-bericht van zijn zoon met de vraag of hij dringend 4.800 euro kon overmaken. De vader deed dat, maar toen hij zijn zoon later belde, bleek die nergens van te weten. Het bericht was afkomstig van iemand die deed alsof hij zijn zoon was.

Verlengd weekend

“We stellen vast dat computercriminelen vaak toeslaan net voor of tijdens een (verlengd) weekend, omdat slachtoffers dan veel moeilijker hun bankinstelling kunnen contacteren om de ongewenste verrichtingen te annuleren”, zegt de lokale politie. “Maar de gouden raad blijft om bij verdachte telefoontjes of verdachte verzoeken via de computer zo snel mogelijk de verbinding te verbreken en zeker geen enkele handeling uit te voeren waarop de man of vrouw aan de andere kant van de lijn aanstuurt. Weet dat een bankinstelling je normaal gezien nooit telefonisch contacteert en al zeker niet om je vanop afstand een aantal handelingen te laten uitvoeren.”