TOT ONZE GROTE SPIJT. John (37) komt in de gevangenis tot inkeer: “Spijt is beter dan drugs. Proef het”

John zit een straf uit in de gevangenis en heeft veel spijt van de feiten die hij pleegde. Hij stapt in een bemiddelingstraject waarbij hij één van zijn slachtoffers ontmoet. Hij toont oprecht berouw en krijgt iets wonderlijks van zijn slachtoffer terug: vergiffenis. Het lijkt alsof er een enorme schuld van zijn schouders valt. Het vervult hem met zoveel vuur dat hij iedereen erover wil vertellen.

* John is een pseudoniem

Tot Onze Grote Spijt is een podcast van Johan Terryn en Randall Casaer, over het gevoel dat we allemaal kennen maar het liefst vermijden. Beluister de hele reeks via je favoriete podcastkanaal of op nieuwsblad.be.