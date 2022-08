Salman Rushdie is van beademing gehaald en kan weer spreken na tien messteken: “Aanvaller had dit dagenlang gepland”

Een dag nadat auteur Salman Rushdie neergestoken werd in de Amerikaanse staat New York, is hij van de beademing gehaald en kan hij weer spreken. Dat bevestigt zijn literair agent Andrew Wylie aan Amerikaanse media. Het lijkt er ondertussen op dat de verdachte van de aanval, die alles ontkent, de dagen voor de feiten al ter plaatse was.

Rushdie werd vrijdag door een man neergestoken toen hij op het punt stond een lezing te houden in de Chautauqua Institution, in zijn thuisstaat New York. De 75-jarige schrijver werd overgebracht naar een ziekenhuis in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Volgens het Openbaar Ministerie liep de auteur drie steekwonden in de nek, vier steekwonden in de maag, een prikwond in het rechteroog, een prikwond in de borst en een snee in de rechterdij op. Wylie had eerder gezegd dat Rushdie zijn oog zou kunnen verliezen.

De verdachte van de aanval werd meteen na de feiten door een aanwezige politieagent ingerekend. Hij heeft zaterdag onschuldig gepleit. Hij bevindt zich in voorlopige hechtenis in de gevangenis van Chautauqua County. Vrijdag moet hij opnieuw voor de rechter verschijnen. Over zijn motief bestaat nog geen duidelijkheid. Wel is bekend dat tegen Rushdie al in 1989 een fatwa, een soort terdoodveroordeling, werd uitgesproken door de Iraanse ayatollah Ruhollah Khomeini wegens zijn roman De duivelsverzen, omdat het boek godslasterlijk zou zijn.

Het lijkt er wel steeds meer op dat de verdachte zijn aanval gepland had. Meerdere mensen zeiden na de feiten hem de dagen voordien te zien rondlopen hebben aan het instituut waar de tragedie zich afspeelde. “Hij liep hier al een paar dagen rond”, zegt Martin Haskell, een arts uit Ohio die geholpen had bij de verzorging van de auteur in de aula, in Daily mail. De politie kon dat voorlopig niet bevestigen.