QPR-doelman sleept in extremis punt uit de brand tegen Sunderland … door zelf te scoren in de 92ste minuut

Een doelman die matchwinnaar wordt of punten redt voor zijn ploeg door geweldige saves, dat is niet uitzonderlijk genoeg moet de 27-jarige Senegalees Seny Dieng zaterdagmiddag gedacht hebben. Op bezoek bij Sunderland stond QPR op de derde speeldag van de Championship 2-0 in het krijt tot en met de 87ste minuut, maar doelman Dieng brachten met een doelpunt in de 92ste minuut de eindstand op het nippertje toch nog tot 2-2.