Auto rijdt in op mensen tijdens benefiet voor slachtoffers van brand in Pennsylvania: 1 dode en zeker 17 gewonden

Zeker zeventien mensen raakten zaterdag gewond nadat een auto inreed op een bar in Pennsylvania, waar op dat moment mensen aanwezig waren voor een benefietactie. Ook één persoon overleed. De vermoedelijke verdachte doodde niet veel later nog een andere vrouw. De politie onderzoekt beide zaken.

De lokale politie van Pennsylvania kreeg om 18.15 uur een oproep voor een “incident met verschillende gewonden”. Een man reed met zijn auto in op een bar waar op dat moment een benefietactie werd gehouden voor de nabestaanden van de slachtoffers van een grote brand. Bij die brand op 5 augustus kwamen drie kinderen en zeven volwassenen om.

Door de crash in de bar raakten zeventien mensen gewond en ook één persoon liet het leven. Van zes personen is de toestand nog niet duidelijk. Vier anderen zouden in kritieke toestand zijn, drie waren stabiel en twee mochten het ziekenhuis opnieuw verlaten.

De vermoedelijk dader zou na de crash wat verderop ook een vrouw aangevallen hebben. Dat liep uit de hand en de vrouw overleed ter plekke.

De politie onderzoekt nog of de man intentioneel de bar binnenreed en ze bekijken of er een link is tussen het incident in de bar en de vrouw die hij later aanviel. (sgg)