Man gearresteerd na schoten op luchthaven van Canberra

De Australische politie heeft zondag een man gearresteerd omdat hij geschoten zou hebben in de hoofdterminal van de luchthaven van Canberra. De terminal is ontruimd, zegt de politie.

“De terminal van de luchthaven van Canberra is uit voorzorg ontruimd en de situatie op de luchthaven is onder controle”, aldus de politie in een verklaring. Er zouden geen gewonden zijn gevallen.

Op beelden die op sociale media zijn geplaatst, is te zien hoe een politieagent een man in de terminal tegen de grond houdt, terwijl het alarm van de belangrijkste luchthaven van de hoofdstad afgaat.

Van buitenaf waren verschillende kogelgaten te zien in de glazen voorgevel van de luchthaven, zo blijkt uit beelden uitgezonden door de Australische openbare omroep ABC.

“De politie werd op de hoogte gebracht (...) na meldingen van schoten in de hoofdterminal”, zei de politie van de Australische hoofdstad. “Kort daarna werd een persoon gearresteerd en een vuurwapen in beslag genomen”, voegde die er aan toe, benadrukkend dat de man alleen leek te hebben gehandeld.