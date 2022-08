Minstens acht gewonden bij schietpartij in Jeruzalem

Minstens acht mensen zijn zondagochtend gewond geraakt bij een schietpartij in Jeruzalem, nabij de Klaagmuur. Drie mensen zijn ernstig gewond geraakt. De schoten zijn afgevuurd op een bus in de Oude Stad toen die stopte nabij bij het Graf van Koning David. Dat melden de Israëlische politie en reddingswerkers. Een verdachte gaf zich enkele uren later aan.

“De politie werd op de hoogte gebracht van een schietpartij op een bus”, klonk het bij de Israëlische politie. “De politieagenten hebben de gebieden afgezet en zoeken een verdachte die op de vlucht is geslagen.” De bus vervoerde gelovigen die de plek bezochten, aldus verschillende media.

Enkele uren later werd een verdachte, een Palestijn, ingerekend door de politie. De verdachte gaf zichzelf aan. Politiewoordvoerder Eli Levy zei op de openbare radio dat de politie “de terrorist te pakken heeft”. Eerder had de woordvoerder melding gemaakt van een zoektocht naar een verdachte die op de vlucht geslagen was. Volgens Israëlische media gaat het om een 27-jarige man.

Een van de gewonden is een hoogzwangere vrouw. Volgens een woordvoerder van het Shaarei Tsedek-ziekenhuis werd een keizersnede uitgevoerd. De vrouw word beademd en ze is er erg aan toe. De gezondheidstoestand van de baby is stabiel, aldus de woordvoerder. Onder de slachtoffers zijn volgens Israëlische media ook vier Amerikanen.

Premier Yaïr Lapid betuigde via Twitter zijn medeleven aan de slachtoffers. Hij waarschuwde ook iedereen die zo’n aanvallen wil uitvoeren. “Wie ons kwaad wil doen, moet beseffen dat ze een prijs zullen betalen voor elk onrecht gericht tegen onze burgers.”

Hamas, de islamistische groepering die aan de macht is in de Gazastrook bewierookte dan weer een “heroïsche operatie”, maar eiste die niet formeel op. “Ons volk blijft zich verzetten en met alle middelen de bezetter bestrijden”, luidde het in een persmededeling

