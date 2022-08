Vrouw (32) kan dag na haar verjaardag harde klap op E403 niet vermijden

Heel wat Belgen zakken dit weekend af naar de kust om de extreme hitte in het binnenland te ontlopen. Daardoor was en is het nog steeds vrij druk op de snelwegen. Op de E403 richting Brugge stropte het verkeer ter hoogte van de oprit in Izegem.

Een 32-jarige vrouw, die gisteren nog haar verjaardag vierde, zag hoe de auto’s voor haar plots de remmen toeknepen en probeerde een kop-staartbotsing te vermijden. Maar ondanks haar alerte reactie kwam het toch tot een aanvaring met haar voorligger. (lees verder onder de foto)

De voorkant van de 32-jarige vrouw haar voertuig liep serieuze schade op na de aanrijding. — © lvw

Schade

De donkergrijze Peugeot knalde op de achterkant van een zwarte Volvo, die opvallend weinig schade leed. De wagen van de vrouw vertoont wel zware averij, maar gelukkig geraakte niemand gewond bij het ongeval. (lees verder onder de foto)

Deze zwarte Volvo werd hard aangereden maar liep opvallend weinig schade op. De inzittenden kwamen met de schrik vrij. — © lvw

De brandweer en politie kwamen ter plaatse om de schade op te meten en het verkeer te regelen. Door het accident was namelijk een flinke file ontstaan op de autosnelweg. Na het opruimen van de brokstukken kon het verkeer opnieuw alle rijstroken van de E403 gebruiken. De Peugeot van de dame werd getakeld.