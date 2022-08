Vrouw door oog van naald na klap tegen tractor, ook dronkenman ontsnapt aan dood bij eerdere crash: “Bijna mooi gezin van drie de dood in gejaagd”

In Langemark-Poelkapelle overleefde een jonge vrouw ’s nachts een zware aanrijding tegen een tractor. Haar wagen ging over de kop en belandde in de gracht. Even voordien kroop ook een andere bestuurder door het oog van de naald bij Ieper: hij verloor de controle over zijn auto en crashte, nadat hij te veel gedronken had. Een gezin van drie zag alles gebeuren. “We waren bijna de dood in gejaagd.”

De hulpdiensten werden in de nacht van zaterdag op zondag even na 1.30 uur opgeroepen voor een ernstig verkeersongeval op de Houthulstseweg tussen de rotondes bij Poelkapelle en Madonna, twee dorpen in Langemark-Poelkapelle. (Lees verder onder de foto)

De brokstukken lagen verspreid op het wegdek over een afstand van meer dan honderd meter. — © ptb

Ter plaatse bleek de ravage groot. Een Opel Astra kwam van de rotonde bij Madonna en reed volgens vaststellingen van politiezone Arro Ieper richting Poelkapelle. In de zone vijftig week de wagen uit naar links en kwam zo op het rijvak voor verkeer uit de andere rijrichting. Daar reed net een tractor reed van Poelkapelle naar Houthulst. Er volgde een zware crash: de wagen knalde tegen het landbouwvoertuig, ging over de kop, tolde over het fietspad naast het rijvak van de tractor en belandde wat verder op zijn dak in de gracht naast een maisveld. (Lees verder onder de foto)

De ravage was groot. — © ptb

Brandweer Westhoek werd opgeroepen, omdat er sprake was van een gekneld persoon. Toen een interventieploeg aankwam, bleek de bestuurster al uit het voertuig. Het gaat om een vrouw van 24 jaar uit Ieper. Ze werd overgebracht naar het Jan Yperman Ziekenhuis. Het verhakkelde voertuig moest getakeld worden. (Lees verder onder de foto)

Het verhakkelde voertuig moest getakeld worden. — © ptb

Aan het stuur van de tractor van het merk Fendt 720 zat een man van 36 jaar uit Houthulst. Mogelijk kwam hij van het evenement Trekker Trek in de buurt van het Canadees Monument bij Langemark. De man liep geen verwondingen op, maar was wel onder de indruk. Door de klap was de linker voorband van het landbouwvoertuig lekgeslagen en losgekomen. Met de hulp van een heftruck werd de tractor van de rijweg gevoerd. De brandweer ruimde de brokstukken op en reinigde de weg, die een tijdlang afgesloten was voor het verkeer. Het is nog niet duidelijk waarom de auto afweek van het rijvak. (Lees verder onder de foto)

Met de hulp van een heftruck werd de tractor van de rijweg gevoerd. — © ptb

Interventieploegen van Brandweer Westhoek en politiezone Arro Ieper moesten eerder die nacht ook uitrukken naar de Rijselseweg bij Ieper. De bestuurder van een Audi A4 reed even voor middernacht richting Wijtschate en verloor de controle over de wagen op het stuk weg tussen de rotonde bij de Ieperse Rijselpoort en de rotonde bij Sint-Elooi, een gehucht in de Ieperse deelgemeente Voormezele. De auto belandde deels in de gracht, maar volgens de politie was er geen ander voertuig betrokken bij het ongeval. De verwondingen van de bestuurder, een man van 29 jaar uit Ieper, leken mee te vallen. Hij legde een positieve ademanalyse af. Zijn rijbewijs werd ingetrokken en het voertuig werd getakeld.

“We mochten zeker geen flikken bellen”

Delphine Willepotte, die op dat moment met haar partner en dochter passeerde en hulp bood, reageerde achteraf verontwaardigd op sociale media: “Aan de jonge kerel die gisteren voor mijn ogen aan een veel te hoge snelheid verschillende keren over kop ging en zijn hele auto uiteenviel”, klinkt het. “Besef dat als wij 1 woord minder hadden gezegd tegen die gasten, die wij veilig hadden afgezet, jij een mooi gezin van drie de dood in had gejaagd. Wij waren de eerste die bij je stonden aan de auto om je te helpen. Wat bleek: je had niet alleen veel te snel gereden, maar ook had gezopen! Als bij wonder had je niets, alleen stoere agressieve praat en we mochten zeker geen flikken bellen. Ik hoop dat je stilstaat bij wat er is gebeurd en wat er kon gebeurd zijn! Neem je tweede kans met beide handen.”