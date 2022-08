Er heerst al onrust bij de Vereniging: waarom Cercle en Thalhammer het voordeel van de twijfel verdienen

Ondanks de hitte was de intensiteit zaterdag in Cercle Brugge- KV Mechelen hoog maar het niveau veeleer laag. 0-0 dus maar vooral bij Cercle waren ze ontevreden. Cercle Brugge verloor sinds januari in elf thuismatchen slechts 1 keer. Toch is er onrust. In vier matchen scoorde men amper 1 goal en slikte men 4 tegengoals. 4 punten is voorlopig de magere bilan. Sommigen maken zich nu al zorgen maar trainer Dominik Thalhammer wil blijven pressen en denkt dat het goed komt. Hij legt uit waarom.