Matchwinnaar Teuma sluit vertrek niet uit, maar Union beschouwt kapitein als onvervangbaar

“Flatterend”, noemde Teddy Teuma de opmerking van een collega dat het aanvalsspel van Union meer dan ooit via hem verloopt. Tegelijk was hij het wel eens met die vaststelling – zo zelfbewust is de Fransman wel. “Ik weet dat ik belangrijk ben, misschien belangrijker dan vorig seizoen, toen ik grote spelers rondom me had”, klonk het. “Nu is dat nog wel het geval, maar…” Wij vullen aan in Teuma’s plek: het is toch een beetje minder.

Op zich is dat geen schande: Union beleefde een sprookje. Het krijgt daar ongelofelijk veel mooie dingen voor terug – Europees voetbal, internationale aandacht en de sympathie van vele voetballiefhebbers -, maar evengoed is er de schaduwkant: de sleutelelementen zijn vertrokken. Deniz Undav speelt inmiddels in de Premier League, Casper Nielsen trok naar kampioen Club Brugge, terwijl Felice Mazzu nu in de dug-out van Anderlecht zit. Teuma daarentegen draagt nog elke dag een geel-blauw shirt. En dat is maar goed ook voor de Brusselaars. Thuis tegen Rangers was Teuma al beslissend, zaterdag tegen KV Kortrijk maakte hij er twee – één met links, één met rechts.

© BELGA

Het was nodig een collectief statement te maken, sprak Teuma over de 2-1: “Na die exit tegen Rangers leek het wel alsof het ‘fini’ was met Union. Dat is niet zo. We moesten reageren, dat verhaal mocht geen eigen leven gaan leiden.”

Het rumoer rond Union deed Teuma zo een beetje – het was máár Kortrijk - verstommen, de buzz rond zichzelf houdt hij maar wat graag levend. Want hoe zit dat nu met zijn toekomst? Zoals dat elke transferperiode gaat, circuleren er op het internet vele geruchten – volgens knip-en plakwebsites wil het Franse Reims hem graag. Teuma zelf kon of wilde de fans niet geruststellen: “We zien wel wat er gebeurt. Op dit moment zit ik bij Union. On verra.”

Met andere woorden: Teuma staat wel open voor een vertrek. Dat wordt ons ook bevestigd in de entourage van de speler. Daar valt te horen dat het voor Teuma misschien wel het moment is om een lucratieve transfer te maken, naar het voorbeeld van Undav en Nielsen. Er is wel wat belangstelling – in Frankrijk en Italië staat de Union-aanvoerder op de lijstjes, er is ook een Premier League-ploeg die al informatie heeft ingewonnen -, maar een bod hebben ze in het Dudenpark nog niet ontvangen. Het hoeft ook niet te komen, als het van coach Karel Geraerts en de clubleiding afhangt: Teuma (contract tot 2024) is voor Union een onvervangbare pion.

Het spreekt voor zich dat Union midden augustus liefst geen basisspelers meer ziet vertrekken. Het huiswerk van de club is af – spits Victor Boniface maakte tegen KVK een bevredigend debuut -, het is nu aan Geraerts om er een te duchten collectief van te smeden. Daar krijgt hij nu twee weken voor: volgend weekend is Union vrij, de volgende opdracht is… Anderlecht. Teuma heeft wel zin in de derby, hij grapte: “We willen Felice verpletteren.”

Maar is Teuma er op 28 augustus nog wel bij? Indien niet zal hij blij zijn, dan heeft hij zijn stap hogerop beet. In het andere geval zal Teuma spelen zoals hij dat altijd doet: vol overgave. En níet met tegenzin, vermoeden we: “Er komen nog veel prachtige momenten aan.”