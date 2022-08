Standard-coach Ronny Deila wil duidelijkheid van Nicolas Raskin en Selim Amallah: “Maar ook voor de spelers zelf is dit moeilijk”

Vier maanden na de overname door het Amerikaanse ‘777 Partners’ blijft Standard op sportief vlak verder ploeteren. De thuiszege tegen Cercle Brugge (2-0) bracht hoop, maar die werd zaterdagmiddag fluks de kop ingedrukt door een enthousiast Westerlo. Op de overwinning van de Kemphanen viel niets af te dingen. Dat vond ook Ronny Deila. “We verdienden hier geen resultaat. Daarvoor hebben we zelf veel te veel kansen weggegeven. Dat reken ik mezelf ook aan. In de slotfase nam ik de foute beslissing om onze rechterflank open te laten op zoek naar de gelijkmaker. We moeten allemaal in de spiegel kijken. Ook ik.”

Transferbeslommeringen

Wie zeker in de spiegel mag kijken is Selim Amallah. De creatieve middenvelder pakte in het slotkwartier twee vermijdbare gele kaarten en is er volgende zondag niet bij tegen OH Leuven. Een afscheid in mineur dreigt zo voor Amallah, want het is geen geheim dat de Marokkaans international aast op een buitenlandse transfer. Een vergelijkbaar verhaal geldt voor Nicolas Raskin, die op zijn beurt weer op de radar van Club Brugge is verschenen. Beide spelers zitten in hun laatste contractjaar en kijken de kat voorlopig uit de boom. Standard wil zijn twee sterkhouders koste wat kost houden, maar in de huidige omstandigheden zijn zowel Amallah als Raskin niet geneigd om snel bij te tekenen.

“Duidelijkheid nodig”

“Het is een lastige situatie”, beseft Ronny Deila. ”Dat is geen kritiek aan het adres van de spelers, want ik begrijp heel goed dat het ook voor hen moeilijk is. Maar tegelijk is het nodig om snel een beslissing te nemen. We hebben duidelijkheid nodig. Om vooruit te gaan hebben we spelers nodig die voor de volle honderd procent hier zijn met hun lichaam én hun hoofd.”

LEES OOK. Westerlo boekt tegen Standard tweede zege van het seizoen na doelpuntrijke wedstrijd

De moeizame seizoensstart en het uitblijven van een transferoffensief/kwaliteitsinjectie spelen alvast niet in het voordeel van Standard. Dat weet Deila ook. “Hopelijk kunnen we dit soort situaties in de toekomst vermijden. Door als club naar een niveau te groeien waarbij onze beste spelers bij ons wíllen blijven omdat wij hen kunnen bieden wat ze zoeken. Dat is op dit moment niet het geval. Maar ik hoop echt dat ze blijven. Hopelijk valt de beslissing snel. Dan kunnen we dit Standard samen zo goed mogelijk proberen maken.” Met of zonder Raskin en Amallah? Dat zal in de komende dagen duidelijk moeten worden... .

Doelpunten: 38’ Vetokele (Dierckx) 1-0, 50’ Nene (Bernat) 2-0, 63’ Tapsoba (Bodart) 2-1, 73’ Laursen 3-1 (own goal), 89’ Dussenne (Canak) 3-2, 90’ Foster (geen assist) 4-2

Gele kaarten: 18’ Dragus, 20’ Bernat, 60’ Laifis, 74’ Boljevic, 79’ Amallah, 87’ Canak, 90’ Van den Keybus

Rode kaart: 90’ Amallah (2x geel)

Scheidsrechter: Jasper Vergoote (8)

Toeschouwers: 6.000