Minstens één dodelijk slachtoffer bij zware explosie in Armenië

Bij een zware explosie op de Surmalu groothandelsmarkt in de Armeense hoofdstad Jerevan is volgens de autoriteiten minstens één persoon overleden. Twintig anderen raakten gewond.

De ontploffing deed zich voor even buiten het centrum van de hoofdstad van het land in de zuidelijke Kaukasus, zo stelde een journalist van het Duitse persbureau dpa ter plaatse vast.

Vermoedelijk is een opslagplaats van vuurwerk die niet in regel was met de veiligheidsvoorschriften, ontploft. De knal zou enorm geweest zijn. Volgens de hulpdiensten kunnen er nog mensen vastzitten onder het puin.

Verschillende gebouwen raakten beschadigd en er brak een grote brand uit. Boven de stad hangt een rookpluim en stof en puin belandt op geparkeerde wagens. Inbreuken op de veiligheidsvoorschriften zijn niet ongewoon in het land.

