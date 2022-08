“Plots stonden vier personen naast hun bed met koevoet”: koppel slachtoffer van gewelddadige carjacking

De carjacking gebeurde in een woning langs de Houthulstseweg. — © Thijs Pattyn

Ongeveer anderhalf uur voor de zware aanrijding tussen een auto en een tractor in de nacht van zaterdag op zondag op de Houthulstseweg, gebeurde enkele honderden meter verderop een gewelddadige carjacking in dezelfde straat op het platteland van Langemark-Poelkapelle. Daarbij kreeg iemand slagen.

Het moet iets na middernacht geweest zijn, toen een groep personen zich een toegang verschaften tot een woning langs de Houthulstseweg tussen de rotondes bij Poelkapelle en Madonna, twee dorpen in Langemark-Poelkapelle.

Aan de bewoners had het gemeentebestuur enkele maanden geleden pas een omgevingsvergunning verleend voor uitbreidingswerken.

Koevoet

“Een koppel dat hun woning aan het verbouwen is, had die dag een schuifraam verkocht waardoor het huis niet meer slotvast was”, laat het parket van West-Vlaanderen weten. “Plots stonden ’s nachts vier personen naast hun bed, gewapend met een koevoet. De man kreeg slagen. De overvallers wilden de twee wagens stelen. Met de eerste wagen lukte het hen niet om te vertrekken, met de tweede - een BMW - wel, maar wat verderop reden ze tegen een verkeersdrempel en sloegen ze op de vlucht. Het parket is een onderzoek gestart.”

Zo’n anderhalf uur na de gewelddadige carjacking werd nog meer politie naar de landelijke weg gestuurd voor een ernstig verkeersongeval: een auto knalde tegen een tractor, ging over de kop en belandde in de gracht op enkele honderden meter van de woning, waar de overvallers twee wagens probeerden te stelen.