Brandweer doet oproep nadat brand veranda vernielt: “Vervang tijdig onderdelen van gasbarbecue”

Zaterdagavond ging een veranda van een woning in de Baanstknokstraat in Waregem in vlammen op. De brand ontstond door een barbecue met een gasaansluiting. De brandweer van de zone Fluvia roept op om zulke toestellen tijdig te controleren.

Toen de bewoners van een woning in de Baanstknokstraat in Waregem iets na 18 uur besloten om te barbecueën liep het grondig mis. Ze hadden een nieuwe gasfles aangesloten, maar die vatte plots vuur. De vlammen sloegen al snel over tot het terras waardoor ook de veranda in brand stond. De brandweer was er snel bij om het vuur te doven, zodat het huis gevrijwaard bleef. “We hadden het vuur snel onder controle, maar er was toch heel wat schade”, aldus Olivier Dorme, zonecommandant bij de hulpverleningszone Fluvia.

Met het warme weer is het verleidelijk om de barbecue van stal te halen, maar het voorval toont nog maar eens dat er omzichtig moet omgesprongen worden met zulke toestellen. “Een barbecue zo dicht bij je huis zetten is sowieso al niet het meest fantastische idee”, aldus Dorme.

Hij doet meteen ook een oproep. “Vervang tijdig de onderdelen van een gasbarbecue”, klinkt het. “De oranje gasslang moet je in principe om de vijf jaar vervangen. Bij professionelen en op evenementen kunnen we dat makkelijk controleren, bij particulieren is dat niet mogelijk. We vragen dus dat mensen regelmatig controleren of alles nog in orde is met hun installatie.”