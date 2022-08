Man verkracht twee tieners tijdens logeerpartij: ouders wijsgemaakt dat hij “oefende om pleegouder te worden”

12 en 13 jaar. In de fleur van hun jonge leven. De twee jongetjes uit de regio Kortrijk keken wellicht zelfs uit naar hun slaapuitje bij A.D. De vader van de twee jonge tieners had de man leren kennen op een feestje. Ze waren aan de praat geraakt en D. had verteld dat hij ervaring had met pleegzorg én met kinderen met een problematiek.

De papa had er dan ook alle vertrouwen in toen hij de kinderen een weekje naar de man stuurde. Zou dat even verkeerd uitdraaien. Op 4 april deed de vader aangifte bij de politie. D. had namelijk zijn twee zoontjes verkracht en aangerand. Zowel tijdens een slaappartij als in de vrachtwagen van de dader zouden seksuele handelingen getroffen zijn.

Duidelijk signaal van rechter

De twee jongetjes deden in detail de verschillende gebeurtenissen uiteen. De dader ontkende echter bij zijn verhoor. “Ze hadden bij hem verbleven omdat hij pleegzorg wilde uitproberen. Hij had dat aangeboden nadat hun ouders hadden gezegd dat ze pleegzorg wilden voor een van hun zonen”, klinkt het.

De man was erger niet bekend bij Pleegzorg Vlaanderen. Uiteindelijk zou hij op 24 mei bekennen dat hij met een van de twee jongetjes seksueel contact had gehad. De man moest zich daarvoor op 8 augustus verantwoorden op de rechtbank.

De rechter achtte de verklaringen van de twee minderjarigen voldoende bewezen en wil een duidelijk signaal stellen dat zulke feiten niet kunnen. “Een gevangenisstraf zal echter niet vermijden dat dit nog zal gebeuren. Een intensieve behandeling is nodig om de drang om zulke daden te stellen tegen te gaan.”

Hij legde de man een celstraf van vijf jaar op, waarvan drie jaar effectief. Voor de overige twee jaar worden voorwaarden opgelegd, waaronder een residentiële opname om te werken aan de problematiek. Hij wordt tevens tien jaar ontzet uit zijn rechten en mag tien jaar lang niks doen waar hij in nauw contact komt met minderjarigen. De ouders krijgen beiden een schadevergoeding van 1.000 euro, hun twee zonen ontvangen elk 1.600 euro. Bovendien wordt een psychiater aangesteld om de concrete gevolgen voor de slachtoffers te bepalen.