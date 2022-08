Op één jaar 11 miljard liter drinkwater weggelekt bij drinkwatermaatschappij Farys

LEES OOK. Jaarlijks lekt er in Vlaanderen 64 miljoen m³ water weg: “Lekken doen pijn aan de ogen maar zijn niet het grootste probleem”

Het zijn spectaculaire cijfers: vorig jaar is liefst 11 miljard liter drinkwater verloren gegaan in het netwerk van watermaatschappij Farys. Dat blijkt uit voorlopige, nog niet gevalideerde cijfers die Vlaams minister van Milieu Demir vrijgaf op vraag van Parlementslid Stijn De Roo (CD&V).

‘Lekverlies’ heet dat in het jargon. Het is een probleem bij alle drinkwaterleveranciers in Vlaanderen. Bij de grootste, De Watergroep, ging vorig jaar 35,9 miljoen kubieke meter drinkwater verloren. Voor alle Vlaamse watermaatschappijen samen gaat het om 56 miljoen kubieke meter.

Bij Farys gaat het naar schatting om 11,5 miljoen kubieke meter drinkwater. De watermaatschappij beheert zo’n 12.000 kilometer aan leidingen en leverde vorig jaar 89 miljoen kubieke meter drinkwater aan 700.000 klanten, vooral Oost- en West-Vlamingen.

Het gaat om een schatting, omdat het nog niet mogelijk is om exact te meten hoeveel liter er verloren gaat. Het sneller opsporen en dichten van lekkende leidingen staat al enkele jaren hoog op de lijst met prioriteiten in Vlaanderen, en zeker nu onze zomers kampen met lange droogtes.

Het goede nieuws is dat de enorme waterverliezen bij Farys wel afnemen. In 2020 en 2021 ging er telkens 1 à 2 procent af van de totale verliezen bij de Gentse watermaatschappij. “De inspanningen werpen hun (eerste) vruchten af, maar moeten verder gezet worden”, zegt minister Demir.

Lekscore

Vergeleken met het buitenland gaat in Vlaanderen zelfs relatief weinig drinkwater verloren. Er bestaat een internationale lekscore, de infrastructure leakage index (ILI): als die onder de 2 ligt, dan is dat een goede score. Gemiddeld is de lekscore in Vlaanderen nu 1,1, bij Farys 0,93.

Maar het moet beter, beseft men. Zo installeerde Farys dit voorjaar de eerste digitale watermeters, die lekken sneller aangeven. De maatschappij test ook of lekken makkelijker op te sporen zijn via satellietbeelden, een akoestisch detectiesysteem of zelfs met artificiële intelligentie.

