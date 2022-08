Zangeres Stella (16) keek dood in de ogen toen dronken man op haar afsnelde: “‘De flikken niet bellen’, riep hij naar ons”

Ieper

Stella Verstraete leeft op een wolk sinds haar winst in de Qmusic-wedstrijd ‘De Strafste Stem Onder De Douche’ een half jaar geleden. Maar in de nacht van zaterdag op zondag kwam ze bijna aan haar einde, op amper zestienjarige leeftijd. “Rijden onder invloed aan zo’n snelheid, ongelooflijk! Besefte hij dan niet, dat hij niet alleen is op straat?” foetert haar mama over de bestuurder, die hen bijna aanreed.