Doelpunt van landgenoot Ngonge mag niet baten voor Groningen in zware nederlaag bij het Ajax van Alfred Schreuder

Ajax heeft zondag op de tweede speeldag van de Eredivisie geen fout gemaakt in eigen huis tegen Groningen. De Amsterdammers haalden het vlot met zware 6-1 cijfers.

Aan de rust had de gastheer een kloof geslagen van twee doelpunten. Steven Bergwijn (4.) opende al vroeg de score. Cyril Ngonge (10.) sloeg niet veel later terug, maar dankzij Antony (28.) en opnieuw Bergwijn (45.) dook het elftal van Alfred Schreuder (ex-coach Club Brugge) met een comfortabele bonus de kleedkamers in.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Bergwijn (57. en 87.) vervolledigde nog voor het uur zijn hattrick en deed er in het slot een vierde bij. Kenneth Taylor (66.) deelde tussendoor ook in de feestvreugde.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Tegelijkertijd nam Twente ruim de maat van Fortuna Sittard (3-0). De Tukkers kenden een makkelijke middag met goals van Ricky van Wolfswinkel (22.), Joshua Brenet (44.) en Virgil Misidjan (53.). Mickael Tirpan werd halfweg geslachtofferd bij de bezoekers. Francesco Antonucci, die nog voor halfweg met een blessure naar de kant moest, verloor met promovendus Volendam stevig van NEC Nijmegen (1-4).