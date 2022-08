Doelman Hendrik Van Crombrugge is tevreden over wedstrijd tegen STVV: “Gaven amper kansen weg”

Anderlecht-doelman Hendrik Van Crombrugge toonde zich tevreden met zijn tweede clean sheet van het seizoen tegen STVV. “Wat ik zei aan Brüls bij die VAR-tussenkomst? Ach, Christian is een toffe kerel die ik nog ken van mijn periode in Eupen”, aldus de goalie.

“We hadden een goed plan om deze partij aan te vatten en vonden ook goed de ruimte tussen hun linies en bereikten zo Lior en Jari, waardoor we toch enkele kansen bij elkaar konden voetballen.” Uiteindelijk werd het dus inderdaad een vlotte zege voor paars-wit.

Invaller Raman legde uiteindelijk de 0-3 eindstand vast: “We wisten dat ze na rust zouden duwen maar we bleven rustig en na een goede tegenaanval scoorden we 0-3 en ging de match pp slot. De organisatie stond opnieuw op punt en gaven ook amper kansen weg. Dat is een voordeel: als je de nul kunt houden, moet je gewoon rustig blijven en één kans kan het verschil maken.”

“Er is natuurlijk nog veel dat beter kan maar laten we nu even genieten van de zege. Vanaf maandag gaat de focus op Bern”, weet Van Crombrugge die niet meteen uitkijkt naar die nieuwe wedstrijd op kunstgras. “Blijkbaar ligt hun grasmat er slechter bij dan hier. Adrien Trébel speelde er vorig seizoen nog en ook Sébastien Esposito speelde er met Basel. Ach, we willen vooral beter doen dan vorig seizoen, toen we werden uitgeschakeld door Vitesse.”

Stroeykens

Tenslotte kwam de Anderlecht-goalie nog even terug op het basisdebuut van Mario Stroeykens, opnieuw een paars-wit jeugdproduct dat aan de deur klopt: “Ik vond het logisch dat Stroeykens eens mocht starten. Mario viel al enkele keren goed in en werkt uitstekend op training. Hij verdient dan ook speelminuten en heeft zeker niet ontgoocheld. Integendeel zelfs. Tegen een ervaren defensie heeft hij goed gepresteerd.”

“Het is aan ons, de ervaren spelers, om een kader te creëren waardoor die jonge gasten zich vlot kunnen integreren. Ze zijn echter rustig genoeg in het hoofd en genieten van de speelkansen. We hebben iedereen nodig, zowel de basisspelers, de invallers als de jongens die nu in de tribune zaten. De keuze is ruim en wie er ook speelt, het niveau zakt eigenlijk nooit. Iedereen weet wat er van hem verwacht wordt, we moeten nu vooral iedereen aan boord houden en samen verder stappen blijven zetten!”