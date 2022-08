Anderlecht wil fans signaal geven: paars-wit weigert bod van 8 miljoen euro en wil Francis Amuzu houden

Françis Amuzu (22) zal wellicht ook dit seizoen in Brussel te bewonderen zijn. Anderlecht weigerde een bod van 8 miljoen plus bonussen van Nice en wil aan zijn supporters én zijn concurrenten tonen dat het niet zomaar meer elke (top)speler moet verkopen. Ciske zelf is ook niet langer radicaal gekant tegen een verlengd verblijf.

Wordt dit het jaar van Françis Amuzu? De flankspeler was in de 0-3 zege tegen Sint-Truiden opnieuw belangrijk met een assist bij de 0-1 van Lior Refaelov. Vorig seizoen in januari wou de spurtbom nog het liefst van al weg bij Anderlecht, maar zo eenvoudig is de situatie nu niet meer.

Er is nochtans fikse interesse van Nice en ook Nottingham Forest klopte aan. De Fransen boden meer dan 8 miljoen euro plus bonussen, maar vingen bot. Paars-wit verkocht Sergio Gomez aan Manchester City, maar zei neen tegen Nice. Dat is een positief signaal.

De financiële balans ziet er na de kapitaalverhogingen, de verkoop van twee basisspelers (Gomez en Cullen) én enkele overbodige jongens (Cobbaut en Vlap) al veel evenwichtiger uit dan pakweg een jaar geleden. Alle aanbiedingen weigeren kan RSCA nog niet, maar af en toe het been stijf houden als een buitenlandse club met miljoenen zwaait, lukt opnieuw. De aanhang kan zien dat het Lotto Park geen jaarlijkse doorsluisfabriek meer is. Terwijl ook de concurrenten kunnen concluderen dat paars-wit terug op de goeie weg naar de top zit.

© BELGA

Het idee bij Amuzu is simpel. De winger begint aan zijn vijfde seizoen bij de A-kern van RSCA. Tot nu toe was hij eigenlijk nooit een jaar lang een volwaardige basisspeler. De Brusselaars weigeren nu dik 8 miljoen omdat ze redeneren: laat Ciske wel een seizoen die flank afdweilen als basispion en volgende zomer is hij nog meer waard. Dan zullen zijn stats - hopelijk - beter zijn en alle Europese ploegen zoeken nu eenmaal razendsnelle explosieve flanken.

Amuzu zelf wilde eerst graag naar Nice en had zelfs een principe-akkoord met de Fransen, maar niets bleek definitief. Felice Mazzu gelooft in hem en links op de wingback is hij dé titularis. Eindelijk wordt hij een vaste waarde bij RSCA. Bovendien sloten de supporters hem in hun hart . Ze hebben een song voor hem op de tonen van Baby give it up of Atje voor de sfeer, zo u wil. Vorige donderdag tegen Paide kroop Amuzu in de spionkop na de Europese kwalificatie en ook op Stayen ging hij nog eens in zijn eentje de fans groeten. Terwijl er vroeger weleens kritiek was, is Amuzu nu echt één van hen.

Nice ziet kansen slinken

In het voetbal kan alles snel veranderen en de markt is nog open tot het einde van de zomer, maar Nice voelt ook dat hun kansen zijn geslonken om Amuzu te halen. Een nog hoger bod lijkt vooralsnog onwaarschijnlijk. Bovendien moet het vertrouwen dat Amuzu nu voelt bij Anderlecht hem efficiënter maken. Dat lukt voorlopig goed, want Ciske zit dit seizoen aan twee goals en twee assists in zes matchen. Hij heeft bij RSCA ook nog een contract tot 2024. Of er ook een opwaardering inzit als hij blijft, is niet geweten.