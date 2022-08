Casteels en Bornauw kunnen met Wolfsburg Bayern München niets in de weg leggen

Bayern München heeft ook zijn tweede competitiematch winnend afgesloten. In de eigen Allianz Arena werd Wolfsburg met 2-0 over de knie gelegd, Sadio Mané zag twee treffers afgekeurd worden voor buitenspel.

Vorige week opende Bayern al verschroeiend door Frankfurt met 1-6 te vernederen, zondag was het Wolfsburg dat zonder punten achterbleef. Iets na het halfuur knalde Jamal Musiala de 1-0 voorbij Koen Casteels, nog voor rust zette Thomas Müller zijn teen tegen een schot van Joshua Kimmich.

Die stand bleek na negentig minuten ook de eindstand. Al had het ook meer kunnen zijn, want Sadio Mané zag nog twee treffers afgekeurd worden voor buitenspel. Bayern heeft 6 op 6, Wolfsburg telt één schamel puntje na twee partijen in de Bundesliga.