Brusselse magistraat Jos Colpin onverwacht overleden: “Een grote meneer”

De Brusselse magistraat Jos Colpin is zondagochtend op 74-jarige leeftijd overleden. Dat nieuws wordt door de familie bevestigd aan onze redactie. Zijn dood komt onverwacht. Colpin was jarenlang eerste substituut van de Brusselse procureur des konings en woordvoerder van het Brussel parket.

Boezemvriend en toenmalig procureur des konings van het Brussels parket Bruno Bulthé omschrijft Colpin als een “grote mijnheer”. “Hij was een voorzichtige, maar kordate magistraat”, vertelt Bulthé. “Niet zelden recht voor de raap. Hij kreeg ook vaak gevoelige dossiers toegespeeld, dat kon hij als geen ander.” Daarnaast nam hij binnen de magistratuur nog andere functies op. Zo was hij bijvoorbeeld lid van de Hoge Raad voor Justitie.

Naast magistraat was Colpin ook jarenlang woordvoerder van het Brussel parket. “Jos was erg geliefd bij de journalisten”, aldus nog Bulthé. “Je kon afspraken maken met hem en daar hield hij zich aan.”

Jos Colpin ging uiteindelijk in 2015 met pensioen. Bulthé: “Sindsdien genoot hij van het leven. Jos was een echte Bourgondiër. Hij was ook een fervent supporter van KV Mechelen.”

Colpin laat een vrouw, twee dochters en een zoon na. Zijn dochter Erika Colpin trad in zijn voetsporen en is nog steeds rechter in Mechelen.