Prins Charles heeft na de grote storm van 1987 in het Verenigd Koninkrijk met succes gelobbyd bij de toenmalige premier Margaret Thatcher. Uit documenten die The Mail on Sunday kon inkijken, zorgde de prins ervoor dat getroffen landeigenaars miljoenen kregen om bomen te herplanten. De kwestie doet vragen rijzen in het VK: heeft Charles te veel invloed op de politiek?