Drie Syrische soldaten gedood bij Israëlische aanvallen

De aanvallen zouden gericht geweest zijn op verschillende doelen rond de hoofdstad Damascus en plaatsen ten zuiden van de havenstad Tartoes, zo meldt het agentschap. Er zouden explosies gehoord zijn.

Het Israëlische leger weigerde commentaar te geven over de mogelijke aanval. Israël voert wel al jaren aanvallen uit op een gebied dat ze “door Iran gesteunde doelen”, noemen in Syrië, waar Teheran troepen heeft ingezet ter ondersteuning van de president Bashar al-Assad in het begin van de Syrische oorlog in 2011.

Het eerste schip dat Oekraïne verliet in het kader van de overeenkomst om graanexport uit het land te hervatten zo’n twee weken geleden, naderde zondag de Syrische haven van Tartoes. Dat vertelden twee bronnen aan Reuters.