Japanse economie met 2,2 procent gegroeid

De Japanse economie is in het tweede kwartaal met 2,2 procent gegroeid ten opzichte van het tweede kwartaal van 2021. Dat meldt de Japanse regering maandag op basis van voorlopige cijfers. Voor het eerst sinds het uitbreken van de coronapandemie aan het begin van 2020 doet de Japanse economie het beter dan in het laatste kwartaal van 2019, schrijft The Wall Street Journal.

Het bruto binnenlands product (bbp) steeg in het tweede kwartaal op jaarbasis minder fel dan de verwachte 2,5 procent. In het eerste kwartaal van 2022 kromp de economie nog met 0,5 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Op kwartaalbasis, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, steeg het bbp in het tweede kwartaal met 0,5 procent. Ook dat ligt iets lager dan de verwachte 0,6 procent, na de krimp van 0,1 procent in het eerste kwartaal van 2021.

De kapitaaluitgaven stegen met 1,4 procent op kwartaalbasis en wisten wel de verwachtingen te overstijgen. De particuliere uitgaven namen met 1,1 procent toe, wat iets lager ligt dan de voorspelde 1,3 procent. Nadat Tokio de coronamaatregelen versoepelde in maart, gingen mensen meer naar winkels, op restaurant en op reis. Economen verwachten dat de particuliere consumptie een motor van groei zal blijven in het derde kwartaal, schrijft The Wall Street Journal.