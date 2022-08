Zowat 15.000 pelgrims, van jong tot oud, hebben aan de vooravond van Ma­ria-Hemel­vaart deelgenomen aan een fakkeltocht ter ere van de Maagd Maria. De pelgrims zijn zondagavond met een fakkel in de hand achter een wit beeld van de Maagd naar het katholieke heiligdom Lourdes in Frankrijk gewandeld, meldt de directie.

Maandag zal de mis in het teken staan van Maria-Hemelvaart. Dan worden ongeveer 1,6 miljoen gelovigen in Lourdes verwacht. Voor het uitbreken van de coronapandemie wist Lourdes op Maria-Hemelvaart nog 3,5 miljoen gelovigen te lokken. Door de coronamaatregelen zakte dat aantal in 2020 tot 800.000 bezoekers. In 2021 trokken 1,6 miljoen bezoekers naar het heiligdom op de feestdag.

Op Maria-Hemelvaart herdenken christenen dat Maria, de moeder van Jezus Christus, aan het einde van haar leven door God opgenomen werd in de hemel.

© AFP

© AFP

© AFP

© AFP

© AFP