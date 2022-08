Julie (23) verongelukt met camper op vakantie in Frankrijk: “Ze was een fantastische scoutsleidster”

De 23-jarige Julie S. is zaterdag om het leven gekomen bij een verkeersongeval in Frankrijk. Samen met haar vriend was de Alkense met de camper op vakantie in Frankrijk. Het ongeval gebeurde op de A26 autosnelweg in de buurt van Mailly-le-Camp. Voor de jonge vrouw kwam alle hulp te laat. Haar vriend liep lichte verwondingen op.

De jonge vrouw was zeer geliefd in Alken en omstreken. Op sociale media wordt met grote verslagenheid gereageerd. “Een heel lief meisje. Haar overlijden pakt ons enorm”, klinkt het bij Tenniscentrum Alken.

Ook bij Scouts en Gidsen Alken is iedereen van slag. “Wij zijn allemaal in de rouw. We willen haar eren, maar het is nog te vroeg om te beslissen hoe we dat gaan doen. Ze was een fantastische leidster en een voorbeeld voor iedereen die bij de scouts betrokken was. Ze gaat voor altijd een leegte achterlaten. Je zal voor altijd verder leven als vriendin in ons hart.”

De familie van de jonge vrouw reageert verslagen en kwam zondag bij elkaar om herinneringen uit te wisselen.