Harvard 20 jaar op rij beste universiteit ter wereld, UGent en KU Leuven in top 100

De Amerikaanse universiteit Harvard staat voor het twintigste jaar op rij helemaal bovenaan de Shanghai-ranking van beste universiteiten ter wereld. De UGent is de Belgische primus op stek 74 en ook de KU Leuven staat in de top 100 met plaats 95. De twee Vlaamse universiteiten verloren wel terrein.

De ranking wordt als vanouds gedomineerd door de Amerikaanse universiteiten. Stanford University staat op de tweede plaats en het Massachusetts Institute of Technology (MIT) sluit de top drie af. De Britse universiteit van Cambridge is op de vierde plaats de eerste instelling uit een ander land dan de VS. Landgenoot Oxford staat op plaats zeven. De overige instellingen uit de top tien zijn Amerikaans: Berkeley (5), Princeton (6), Columbia (8), California Institute of Technology (9) en University of Chicago (10). De volledige top 100 telt 39 Amerikaanse instellingen.

Université Paris-Saclay is de eerste niet-Angelsaksische universiteit op stek 16. In eigen land staan UGent (74) en KU Leuven (95) in de top 100, maar vorig jaar deden ze beter met respectievelijk plaats 71 en 87.

De Université Libre de Bruxelles (ULB) bevindt zich tussen plaats 101 en 150, terwijl de Franstalige UCL en UAntwerpen tussen plaats 201 en 300 staan. De universiteit van Luik en de Vrije Universiteit Brussel bevinden zich tussen plaats 301 en 400 en de Universiteit Hasselt staat tussen plaats 601 en 700. De universiteit van Bergen noteert tussen 801 en 900.

De ‘Academic Ranking of World Universities’ (ARWU) wordt jaarlijks gedistilleerd door Shanghai Ranking Consultancy, een onafhankelijke organisatie die focust op hoger onderwijs. Voor de ranking zijn meer dan 2.500 onderzoeksinstellingen over de hele wereld geanalyseerd. Onder de zes criteria die Shanghai hanteert, is er het aantal Nobelprijswinnaars, het aantal meest in hun discipline geciteerde wetenschappers en het aantal publicaties in de wetenschappelijke vakbladen Science en Nature. De ranking wordt sinds 2003 gepubliceerd.