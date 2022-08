Iraanse overheid: “Bij deze aanval verdienen enkel Salman Rushdie en zijn aanhangers de schuld te krijgen”

“We ontkennen categoriek elke link met Iran. Niemand heeft het recht om Iran te beschuldigen”, klonk het. “Bij deze aanval verdienen enkel Salman Rushdie en zijn aanhangers de schuld te krijgen en zelfs te worden veroordeeld”, voegde hij eraan toe. “Door de heilige islam te beledigen en de rode lijnen van meer dan anderhalf miljard moslims te overschrijden, heeft Salman Rushdie zich blootgesteld aan de woede van deze mensen.”

Tegen de 75-jarige schrijver werd na de publicatie van De duivelsverzen door de Iraanse ayatollah Khomeini in 1989 een ‘fatwa’, een soort terdoodveroordeling, uitgesproken. Daarom werd meteen in de richting van het land gekeken toen een man vrijdag Rushdie meerdere messteken toediende voor aanvang van een lezing in de staat New York. Het motief van de dader is nog onduidelijk.