Een maand na de moord op motorrijder Ilir S. (28) aan de IJzer in Diksmuide is nog steeds niet geweten wie de dader is. Wel intussen duidelijk: twee dagen voor de moord kreeg Ilir een enveloppe met 20.000 euro cash overhandigd van een kennis. Het geld is spoorloos.