Ann betrapt dieven op verkenning en ontdekt minuscule plastiekjes tussen de deuren: “Was bij nog tien huizen het geval”

De politie van Sint-Niklaas roept op tot waakzaamheid voor diefstal in de Nauwstraat in Belsele. Onbekenden, vermoedelijk dieven, lieten plastiekjes achter tussen deuren. Dat is een gekende methode om te controleren of bewoners thuis zijn.

Het huis van Ann V.S. onderging zo’n controle, maar de dieven werden tijdig betrapt. “We hebben een camera aan onze deur hangen dus ik had ze in de gaten”, vertelt Ann. “Ze gingen zelfs heel het huis rond. Toen ik ze in de tuin zag, heb ik door het raam heel hard naar hen geroepen.”

De dieven schrokken zich een bult en maakten zich uit de voeten. “Die moeten gedacht hebben hier woont een kwade vrouw. Ik denk niet dat we die mannen hier nog terug zien. Op dat moment wist ik nog niet precies wat ze gedaan hadden aan onze deuren. Ik ben heel zorgvuldig beginnen inspecteren en toen vond ik de plastiekjes. Ze zijn zo klein dat je ze bijna niet ziet”, klinkt het bij Ann.

De Nauwstraat in Belsele. — © Google Streetview

Niet de eerste keer

De volgende ochtend werd dan maar besloten om de politie te verwittigen. Zij waren naar verluidt snel ter plaatse en vroegen de camerabeelden en foto’s op voor verder onderzoek. “Het nieuws over de mogelijke dieven ging snel rond hier in de straat en ondertussen zijn er nog tien huizen waar gelijkaardige plastiekjes zijn gevonden tussen de deurstijlen”, vertelt Ann.

Het is trouwens niet de eerste keer dat de bewoners bezoek krijgen van dieven. “We hebben door een eerdere diefstal besloten een camera en alarm te plaatsen, maar nu komt er ook een poort aan ons huis. Ik ben het beu”, vertelt de bewoonster. “Nog maar een maand of twee geleden stonden er ook verdachte figuren op onze oprit, die hebben toen enkel onze auto’s gecontroleerd. We weten niet of die twee zaken iets met elkaar te maken hebben.”