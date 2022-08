Rave Acidelics stilgelegd nadat verschillende mensen oververhit in het ziekenhuis belanden: “Niet meer veilig”

De politie van Gent heeft in de nacht van zaterdag op zondag op aangeven van de spoeddiensten een fuif stil laten leggen nadat verschillende mensen in het ziekenhuis belandden door oververhitting.

De fuif vond zaterdagavond plaats in de Eskimofabriek: de zaal aan de Wiedauwkaai was uitverkocht voor Acidelics, een rave. Maar na middernacht begon het mis te lopen toen verschillende mensen oververhit naar de spoeddiensten gebracht moesten worden.

Het was te warm in de zaal en mensen raakten bevangen, zegt de Gentse politie maandag. “Nadat een tiental mensen waren binnengebracht, hebben de spoeddiensten het signaal gegeven dat het niet meer veilig was”, zegt politiewoordvoerder Eva Houpels.

De fuif mocht normaal gezien doorgaan tot 7 uur ‘s ochtends, maar rond 5 uur werd beslist om het feest af te bouwen en stil te leggen. Op sociale media getuigen bezoekers dat het erg warm was in de zaal, maar doen ook wilde verhalen de ronde over overlijdens door oververhitting.

Die verhalen zijn niet correct, zegt de politie. “Niemand verkeerde in levensgevaar”, klinkt het. Er is ook geen proces-verbaal opgesteld.