Twee boetes voor man die net vijf minuten eigenaar is van waterscooter

Een 26-jarige man uit het Nederlandse Leeuwarden heeft zondag weinig plezier gehad van zijn nieuwe waterscooter. De man had toen hij zijn nieuwe speeltje voor het eerst uitprobeerde binnen vijf minuten al twee boetes te pakken.

Tijdens het testen van zijn waterscooter voer hij zestig kilometer per uur. “Niet handig dat wij er net achter varen”, schrijft de politie op Twitter. Ook ontdekte de politie dat de man geen vaarbewijs had.

De waterscooter is niet in beslag genomen, omdat het de eerste keer was dat de man boetes kreeg voor feiten op het water.