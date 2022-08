Man die op mensenmassa inreed in Pennsylvania, bracht ook zijn moeder om het leven: “Ik was het beu”

Adrian Oswaldo Sura Reyes reed zaterdag in op een bar in het Amerikaanse Pennsylvania waar mensen zich verzameld hadden voor een benefiet om de slachtoffers van een recente, fatale woningbrand te steunen waarbij zeven volwassenen en drie kinderen omkwamen. Bij de crash kwam zaterdag één persoon om het leven en raakten zeventien mensen gewond.

Maar daar stopt het tragische verhaal niet. Want eerder waren al meldingen dat de man een vrouw vermoord had. Die vrouw blijkt nu zijn moeder te zijn: Rosa Reyes (56). Ze stierf nadat ze was aangevallen met een hamer en aangereden werd door een auto. De man werd vervolgens aangehouden, toen hij naar de politiewagen geëscorteerd werd, was te horen hoe hij sorry zei. “Hey”, zei hij tegen de journalisten ter plaatse. “Het spijt me”, zei hij dan nog. Reyes zou naar eigen zeggen de “ruzies met zijn moeder beu zijn geweest”. Het was niet de eerste keer dat hij zijn moeder aanviel. Eerder in 2020 had hij al zijn moeder geslagen met zijn smartphone.