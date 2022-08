Auto’s belanden in rivier door ingestorte brug in Noorwegen

In het zuiden van Noorwegen is maandag een houten burg ingestort. Daardoor kwamen twee voertuigen in het water terecht. De bestuurders konden wel op tijd gered worden. De oorzaak van de instorting is nog niet duidelijk.

De politie kreeg maandagochtend een melding binnen dat een brug was ingestort en dat een vrachtwagen en een auto net op dat moment de rivier aan het oversteken waren. De auto viel direct in het water. De truck kon op de brug blijven staan, maar stond wel bijna verticaal op een stukje brug dat deel naar beneden was gekomen.

Bij de reddingsoperatie moest een helikopter assisteren. De helikopter moest de bestuurder van de vrachtwagen bevrijden. De bestuurder van de auto kon zelf ontsnappen uit zijn voertuig.

De brug, die bijna 150 meter lang is, ligt in het dorpje Tretten en werd in 2012 gebouwd.

“Het is een complete catastrofe”, zei de burgemeester. “Het is ongelooflijk. De brug is nog vrij nieuw. Hij is volledig vernield. Alles in naar beneden gevallen.”

De brug werd in 2021 nog geïnspecteerd nadat er twijfels waren bij de veiligheid van soortgelijke bruggen. Het is nog onduidelijk wat de instorting veroorzaakt heeft.

© EPA-EFE

© via REUTERS

