Harry en Meghan volgende maand weer in Engeland

Prins Harry en zijn vrouw Meghan reizen over een paar weken weer naar Engeland. De hertog en hertogin van Sussex bezoeken verschillende liefdadigheidsorganisaties die hen “na aan het hart” liggen, laat een woordvoerder van het echtpaar weten aan Britse media.

De Sussexes beginnen hun bezoek op 5 september in Manchester. Harry en Meghan zijn die dag bij het One Young World Summit, een congres met jonge leiders.

Daarna reizen de twee naar Duitsland. In Düsseldorf vieren ze dat de Invictus Games daar een jaar later worden gehouden.

Londen

Harry en Meghan zijn op 8 september weer in Londen voor de WellChild Awards. Dat zijn prijzen voor kinderen en jongeren die op allerlei manieren geconfronteerd worden met levensbedreigende aandoeningen en ziekten.

De Sussexes, die sinds hun stap terug binnen het Britse koningshuis in Amerika wonen, waren in juni voor het laatst in het Verenigd Koninkrijk. Toen waren de prins en zijn vrouw overgekomen vanwege het troonjubileum van koningin Elizabeth.