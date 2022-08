Mbaye Leye ziet hoe zijn Zulte Waregem op superieur KRC Genk stoot: “Zij zijn momenteel de beste ploeg van België”

Zulte Waregem kon zijn sterke prestaties van de afgelopen weken niet herhalen. In eigen huis ging het met zware 1-4-cijfers onderuit na een tweeklapper van Heynen en goals van Nemeth en Munoz. Bij Essevee zat men na de nederlaag echter niet in zak en as. “Dit is uiteindelijk geen ploeg waartegen wij moeten concurreren.”

Zulte Waregem maakte tegen KRC Genk eigenlijk nooit echt aanspraak op één of meerdere punten. Dat zag ook Mbaye Leye. “We zijn gestoten op een sterkere tegenstander. Genk was superieurs”, gaf de Senegalees na de wedstrijd toe. Al speelde volgens hem ook scheidsrechter Lawrence Visser zijn rol. “Genk was zeker beter, maar als de scheidsrechter dan ook nog eens dwazigheden doet, dan wordt het al helemaal moeilijk”, was hij in zijn analyse scherp voor de ref. Leye doelde daarbij vooral op de strafschop die Visser na vijf minuten op aangeven van de VAR floot. “Noemen ze dat een clear error?” vroeg hij zich luidop af. “Was dat een call die ze in hun bus of caravan moesten maken?” Brian Heynen trok zich van die bedenkingen evenwel niets aan en zette Genk al vroeg op voorsprong.

Mentale tik

“Als je zo’n goal slikt, wordt het al heel moeilijk”, wist Leye. “Zeker tegen de momenteel beste ploeg van België.” Nochtans kon Jelle Vossen – die bij de rust met last in de kleedkamer bleef - vlak voor rust wel milderen tot 1-2 nadat Nemeth de Genkse voorsprong verdubbeld had. Perfecte timing voor een aansluitingstreffer. Alleen drukte Heynen de Waregemse hoop nog geen minuut later al opnieuw de kop in. “Dat was mentaal de tik te veel”, besefte Leye. “Want je speelt tegen een ervaren team dat de kwaliteit heeft om meteen terug te slaan. Ik denk dat als we met 1-2 de kleedkamer in kunnen, dat we dan nog in de wedstrijd blijven, maar dit was het antwoord van een grote ploeg. Het was de verdienste van Genk dat ze de kloof meteen terug uitdiepten en dat moet je respecteren.”

Andere categorie

Toen Munoz na vijf minuten in de tweede helft voor de 1-4 zorgde, was het kalf helemaal verdronken voor de Boeren. Toch was Leye tevreden met wat zijn team daarna nog gebracht heeft. “Als ik kijk naar de tweede helft, dan ben ik tevreden. We hebben het ietwat anders aangepakt en konden ook nog kansen creëren. Als we daar scoren, komen we misschien nog terug een beetje in de match, maar het ontbrak ons uiteindelijk aan efficiëntie. We moeten na vandaag dan ook niet te veel analyseren. Genk was beter en sterker dan ons en dat moeten we accepteren. Wij moeten nu gewoon verder blijven werken, want uiteindelijk is dit geen ploeg waartegen wij moeten concurreren. Zij zitten in een andere categorie dan ons”, was Leye uiteindelijk ook vol lof voor KRC Genk. Wouter Vrancken gooide de bloemetjes zowaar ook terug. “Zulte Waregem was misschien wel één van de betere ploegen waartegen we dit seizoen al speelden”, klonk het. Een uitspraak die de Essevee-supporters wel moed zal geven.