Yira Sor (Slavia Praag) heeft zinnen gezet op transfer naar KRC Genk

Terwijl Jhon Lucumi maandag zijn fysieke en medische testen aflegt in Bologna, probeert men bij KRC Genk de huurdeal met Fenerbahce over Ally Samatta af te ronden. Daarnaast beweegt er ook iets in wat de laatste inkomende transfer moet worden. De Nigeriaan Yira Sor zou zijn zinnen gezet hebben op een transfer naar Genk.

Er moeten nog enkele laatste kleine obstakels worden weggewerkt op clubniveau, Samatta moet vooral nog een dading treffen met zijn Turkse club. Een Genkse delegatie zat maandag samen met Samatta’s makelaar, dinsdag is er een nieuwe afspraak. Officieel nieuws volgt mogelijk al later op de dag. Samatta is intussen al in Genk gearriveerd om bij witte rook meteen in te stappen op training. Extra testen moeten er bij deze huurdeal niet meer afgelegd worden. Maandag kreeg de Genkse A-kern vrij, dinsdag wordt getraind in de namiddag (15u).

Tegelijkertijd beweegt er ook iets in wat de laatste inkomende transfer moet worden. De Nigeriaan Yira Sor (21) ontbrak zondag in de kern van Slavia Praag, dat met 2-3 won bij Jablonec. De razendsnelle flankaanvaller, die hersteld is van een lichte blessure, heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar KRC Genk. Slavia Praag wil Sor nog dolgraag inzetten in de play-offs van de Conference League tegen het Poolse Chestochowa. De volgende dagen moeten uitsluitsel geven of de speler daartoe nog kan overtuigd worden. En of KRC Genk en Slavia Praag een akkoord kunnen vinden over de pittige transferprijs, die (minimaal) 8 miljoen euro zal bedragen.