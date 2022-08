Ariadne Petridis wordt dinsdag de eerste vrouw die België vertegenwoordigt bij de NAVO

Petridis begon haar diplomatencarrière in 1990. Ze werkte onder meer voor de permanente vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie en voor de permanente vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties in New York. Haar laatste post was als hoofd van de afdeling Amerika en Caraïben bij Buitenlandse Zaken in Brussel.

In december schoof toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès haar naar voren als nieuwe vertegenwoordiger bij de NAVO. De nieuwe minister, Hadja Lahbib, steunt Petridis naar eigen zeggen voluit.

De huidige vertegenwoordiger, Pascal Heyman, wordt ambassadeur van België in Zwitserland. Volgens Buitenlandse Zaken is momenteel 15 procent van de ambassadeurs, consul-generaals en permanente vertegenwoordigers een vrouw.