20.000 Russische soldaten achtergelaten door bevelhebbers in Kherson: “Ik heb bijna medelijden met die dommeriken”

In een bericht op Telegram zei de gouverneur van Mykolajiv, Vitaliy Kim: “Ik heb een beetje medelijden – maar niet veel – met de dommeriken die op de rechteroever van de Dnjepr zijn achtergelaten. Want alle commandanten zijn op weg naar de overkant.”

Vorige week zei het Britse ministerie van Defensie dat twee belangrijke bruggen die toegang geven tot de Russische bezettingszone op de westkant van de Dnjepr in Cherson nu niet meer gebruikt kunnen worden voor omvangrijke militaire bevoorradingen. In het rapport wordt ook vastgesteld dat de bevoorrading van duizenden Russische troepen afhankelijk is van twee oversteekpunten met veerboten en die keten nu ook beperkter is.

