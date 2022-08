Aantal slachtoffers ontploffing in Armeens winkelcentrum loopt op: 3 doden, 60 gewonden

Bij een zware ontploffing op de Surmalu groothandelsmarkt in de Armeense hoofdstad Jerevan zijn zondag volgens de autoriteiten minstens drie mensen om het leven gekomen. Zestig anderen raakten gewond, onder wie een tiental kinderen, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Het is op zondag traditioneel heel druk op de markt.

De ontploffing deed zich voor even buiten het centrum van de hoofdstad, stelde een journalist van het Duitse persbureau dpa ter plaatse vast. Vermoedelijk ligt een opslagplaats van vuurwerk die niet in regel was met de veiligheidsvoorschriften, aan de oorzaak van de ontploffing. Ook een gasleiding ontplofte. Inbreuken op de veiligheidsvoorschriften zijn niet ongewoon in het land.

Volgens de Armeense Civiele Bescherming zijn nog 25 mensen vermist. Al 10 overlevenden werden vanonder het puin gehaald. De hulpdiensten verwachten dat er nog meer mensen vastzitten onder de brokstukken.

Verschillende gebouwen raakten beschadigd of werden vernietigd. Uren later was de brand nog niet geblust. Een rookwolk verspreidde zich over de stad. Stof en puin belandden op geparkeerde wagens.

Bommeldingen

Enkele uren na de ontploffing ontving de Civiele Bescherming verschillende bommeldingen. In het metronetwerk van Jerevan, in het parlement en in andere gebouwen zouden bommen geplaatst zijn. Passagiers moesten de metro verlaten en deskundigen onderzochten de stations, maar vonden geen explosieven.