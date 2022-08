Heeft Club Brugge zijn nieuwe centrale verdediger gevonden? Abakar Sylla speelde zich tegen OH Leuven in de gratie bij Carl Hoefkens

Club Brugge zoekt nog centrale verdedigers maar misschien vind het de oplossing wel in eigen huis want Abakar Sylla kreeg en greep zijn kans tegen OHL. De Amerikaan Owen Otasowie viel vorige week tegen Zulte Waregem door de mand en dus was het in Leuven de beurt aan de 19-jarige Ivoriaan

In de voetsporen treden van Kossounou

Odilon Kossounou, de Ivoriaan die bij Club ontbolsterde en voor ruim 25 miljoen euro werd verkocht aan Bayer Leverkusen. Abakar Sylla werd in september vorig jaar weggehaald uit de Ivoriaanse voetbalacademie Société Omnisport de l‘Armée. Hij debuteerde bij Club NXT maar vorige lente haalde hij al een paar keer tegen de selectie. Sylla haalde vooral het nieuws toen hij vorige maand de lancering van het nieuwe shirt om zeep hielp. Op zijn sociale media liet hij het truitje vroegtijdig lekte. De marketeers van Club konden er niet mee lachen maar het sportieve primeert. Tegen Zulte Waregem mocht Sylla Otasowie komen aflossen en in Leuven maakte de Ivoriaan dus zijn grote debuut. Hij kwam nooit echt onder druk al ging hij bij de afgekeurde Leuvense goal van Nsingi wel even in de fout. Gelukkig voor hem en zijn ploeg dus zonder gevolgen. Carl Hoefkens nam hem net na die fase even apart. “Ik heb een goede band met de coaches en ze staan dicht bij de groep. Op zo’n moment is het goed om wat steun te krijgen maar dat vertrouwen krijg ik eigenlijk constant”, aldus Sylla na de match.

“Of ik nerveus was? “Zenuwen en stress heb je altijd maar dat houdt mij scherp. Van de warmte had ik niet echt last want in Afrika zijn we dat gewoon maar het weer maakt geen verschil uit voor mij, warm of koud, ik doe altijd mijn best. Ik wist dat dit een belangrijke match was en hoorde ook dat er wat kritiek was maar vandaag hebben we bewezen dat we samen met de coaches een blok vormen. Dit was dus een geslaagd debuut maar ik besef dat het hier niet bij op houdt en ik zal moeten bevestigen als ik de kans krijg.”

Valkuil

Dat ziet er goed uit voor Sylla want Hendry staat meer dan ooit op een zijspoor en Club zoekt dan wel nog versterking achterin, Carl Hoefkens lijkt heel tevreden over zijn jonge Ivoriaan. “Abakar Sylla heeft een zeer degelijke partij gespeeld, ik ken zijn kwaliteiten van vorig seizoen bij de beloften. Hij kan zeer goed voetballen, hij is een slimme en sterke verdediger, heeft ook van niks of niemand schrik. Af en toe is er nog even de valkuil zoals bij die goal maar dan is het belangrijk om zijn vertrouwen niet te laten wegkwijnen door één zo’n mislukte actie.”