Antwerp moet sterkhouder Michel-Ange Balikwisha “hele tijd” missen door spierblessure

Balikwisha moest zondag in de toegevoegde tijd gewisseld worden in de match tegen Eupen, die Antwerp met 0-1 won. Hij greep naar de bil en moest ondersteund worden toen hij het veld verliet. Intussen is gebleken dat de flankaanvaller een spierblessure heeft opgelopen. De club laat weten dat het Balikwisha een hele tijd zal moeten missen: in de loop van de week zal duidelijk worden hoe lang precies.

