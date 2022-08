Vermoedelijke schutter van luchthaven Canberra verschijnt maandag voor rechter

De man die ervan verdacht wordt schoten gelost te hebben in de luchthaven van de Australische hoofdstad Canberra, moet maandag voor de rechter verschijnen. De 63-jarige inwoner van de deelstaat New South Wales worden drie vuurwapenovertredingen ten laste gelegd, meldt het Australische nieuwsbureau AAP.

De verdachte zou zondag verschillende schoten gelost hebben in de vertrekhal van de luchthaven. Er vielen geen gewonden. Wel werd de luchthaven enkele uren ontruimd en het vliegverkeer stilgelegd. Ettelijke passagiers strandden in vliegtuigen op de start- en landingsbanen. De man werd kort na het incident opgepakt. Het motief voor de schietpartij is nog onduidelijk.

De vermoedelijke dader moet zich verantwoorden voor het onrechtmatig bezitten van een vuurwapen, het afvuren van een vuurwapen op een gebouw en in de nabijheid van een persoon.