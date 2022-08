Wouter Vrancken ziet dat zijn Limburgse trein op snelheid geraakt: “Enthousiasme van mijn spelers werkt aanstekelijk”

En de Limburgse trein, hij denderde voort. Racing Genk walste zondagavond over Zulte Waregem. Bryan Heynen (25) hielp zijn ploegmaats met twee doelpunten aan een vlotte 1-4-zege, al had coach Vrancken lof over voor al zijn spelers. “Iedereen denkt mee in onze principes.”

“In de eerste helft ging het zeer goed. In de tweede helft wilden we ook zeer graag, maar vonden we de oplossingen niet altijd. Met een 1-4-eindstand mogen we zeker tevreden zijn”, vertelde Brian Heynen aan de Gaverbeek. “Diegenen die er zijn, focussen heel hard op wat er moet gebeuren op het terrein en dat tonen ze ook. Wouter (coach Vrancken, red.) legt heel duidelijke accenten en iedereen pikt het goed op. Ook zijn assistenten brengen zijn boodschap goed over op de groep. Alles is heel duidelijk voor iedereen wat op welk moment moet gebeuren. Dan is het aan ons om dat op het veld te brengen.”

Heynen scoorde zowaar tweemaal: eerst vanop de stip en net voor de pauze met een listig schot tussen doelman en paal. “Mijn scorende rol? Ik was er nog mee aan het lachen met Patrik (Hrosovsky, red.). Als ik beter wilde doen dan vorig seizoen, dan moest ik een hattrick maken. Het zijn er twee geworden, dus ik mag blij zijn.”

Detailkritiek

Blij, dat was ook coach Wouter Vrancken. “Mijn spelers blonken niet alleen uit in de leuke dingen van het voetbal”, stelde de Genkse coach vast. “Ook in het druk zetten en het heroveren van de bal ging iedereen voluit. Zonder één uitzondering, en dan zie je een ploeg steeds sterker worden. Want dat enthousiasme steekt aan en dan kan je zelfs een sterke tegenstrever – ik vind dit Zulte Waregem misschien wel de beste ploeg waartegen we al gespeeld hebben – op deze manier opzijzetten. We incasseerden te makkelijk de tegengoal en brachten minder kwaliteit na de 1-4, maar dat is detailkritiek.”

Ook leuk: de ontwikkeling van jongeren als Nemeth en El Khannouss. “Het is schitterend dat spelers die vorig seizoen nog tweede of derde keuze waren nu het mooie weer maken”, besloot Vrancken. “Iedereen denkt mee in onze principes. Daarom twijfelde ik na zijn sterke voorbereiding geen seconde aan Nemeth, die ook als eerste verdediger indruk maakte.”(mg)