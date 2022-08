Amnesty over één jaar taliban: “Verbroken beloften, draconische beperkingen en geweld”

Sinds de taliban exact één jaar geleden aan de macht kwamen in Afghanistan, hebben zij de mensenrechten voortdurend geschonden. Dat is de conclusie van een nieuwe studie van Amnesty International. De mensenrechtenorganisatie roept de taliban dan ook op om de rechten van de Afghaanse bevolking te herstellen, te beschermen en te bevorderen.

Het rapport ‘The Rule of taliban: A Year of Violence, Impunity and False Promises’ onthult wijdverspreide straffeloosheid voor verschillende misdaden van het regime. Amnesty klaagt aan dat dit alles gebeurt terwijl de taliban beloofd hadden de rechten van vrouwen en de persvrijheid te zullen respecteren. “De snelheid waarmee zij twintig jaar van verworvenheden op het gebied van de mensenrechten ontmantelen is verbijsterend”, aldus Yamini Mishra, regionaal directeur Zuid-Azië van Amnesty.

Concreet hebben de taliban het voorbije jaar onder meer vreedzame protesten de kop ingedrukt door ongewapende demonstranten te slaan en te beschieten. Ook de persvrijheid ligt onder vuur: het voorbije jaar zijn er ruim 80 journalisten gearresteerd en gefolterd omdat ze verslag deden van de protesten. Voorts zijn ook honderden mensen onrechtvaardig vastgehouden, zijn er honderden buitengerechtelijke executies gebeurd en worden etnische en religieuze minderheden geviseerd. Ook vrouwen worden steeds meer aan geweld onderworpen en hun vrijheden worden steeds meer ingeperkt.

“We mogen niet aan de zijlijn toekijken hoe de mensenrechten van een hele bevolking worden afgenomen”, gaat Mishra verder. “Een krachtige en eensgezinde internationale reactie is de enige hoop om een einde te maken aan de nachtmerrie die de Afghanen nu al een jaar moeten doorstaan.”