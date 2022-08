“Ze mag nooit vergeten worden”: emotionele herdenking van vermoorde Sharon (22) tijdens ‘haar’ eerste festival

Poperinge/Vleteren/Boezinge

Goa mor ekki, zou Sharon Gruwez gezegd hebben op ‘haar’ eerste festival. Deze en andere typische uitspraken en foto’s hingen uit op de festivalweide van Infinity, afgelopen zondag in Poperinge. Met een lach en een traan haalden familie en vrienden herinneringen op aan de betreurde jonge vrouw, die vermoord werd door haar ex. Het festival en andere toekomstige initiatieven moeten de ‘overlevenden’ van Sharon een hart onder de riem steken, en hen verenigen met lotgenoten. “Samen zorgen we dat ze nooit vergeten worden.”