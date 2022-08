Vicepresident William Ruto wint presidentsverkiezingen in Kenia

In het Oost-Afrikaanse land Kenia heeft zittend vicepresident William Ruto de presidentsverkiezingen gewonnen. De 55-jarige Ruto won de stemming op 9 augustus met 50,49 procent of 7.176.141 van de stemmen, zei de voorzitter van de kiescommissie, Wafula Chebukati, maandag.

Ruto won nipt van oppositieleider en oud-premier Raila Odinga, aldus de verklaring. De 77-jarige Odinga kreeg 48,85 procent of 6.942.930 van de stemmen achter zijn naam. Ruto neemt daarmee het roer over van president Uhuru Kenyatta, die het land meer dan tien jaar heeft geleid.

De uitslag werd door de voorzitter van de verkiezingscommissie onder chaotische omstandigheden bekendgemaakt. De vicevoorzitter had kort daarvoor op een andere locatie laten weten dat zij en drie andere hoge functionarissen de telling niet transparant genoeg vinden en het resultaat verwerpen.

Na de bekendmaking verklaarde Ruto met “alle leiders” te zullen werken. Hij zei ook dat er “geen verliezers zijn”, in een poging om de spanningen te verminderen nadat de uitkomst een splijting in de verkiezingscommissie en vrees voor geweld veroorzaakte.

Het land, dat populair is bij toeristen, wordt beschouwd als een van de meest stabiele landen op het Afrikaanse continent, met een bevolking van ongeveer 54 miljoen. De verkiezingen werden in het verleden echter ontsierd door onrust en geweld. In 2008 kwamen meer dan 1.000 mensen om bij een golf van geweld na de stemming. Er waren ook gewelddadige incidenten in 2013 en 2017. Dit was voornamelijk te wijten aan spanningen tussen de verschillende etnische groepen.

Droogte

Meerdere uitdagingen staan Ruto te wachten. Kenia worstelt niet alleen met de gevolgen van de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne, waardoor voedsel- en brandstofprijzen zijn gestegen, maar kampt ook met de ergste droogte in veertig jaar. Door de extreme droogte zijn 4,1 miljoen mensen afhankelijk van voedselhulp en is de schuldenlast gestegen.

Ruto beloofde tijdens zijn campagne de schulden in bedwang te houden en 500 miljard shilling (5,1 miljard euro) uit te geven om ondernemers en boeren te helpen en banen te creëren voor miljoenen werkloze jongeren. Ook wil hij de helft van de posten in zijn kabinet aan vrouwen geven.

In Kenia mag een president twee termijnen blijven zitten. Om die reden mocht Kenyatta zich niet opnieuw verkiesbaar stellen. Ruto trad in 2013 aan als de vicepresident van Kenyatta, maar de twee kregen in 2018 ruzie nadat Kenyatta zich na een langlopende vete had verzoend met Odinga. Ruto was eerder parlementslid en landbouwminister. Parlementariër Rigathi Gachagua wordt de nieuwe vicepresident.