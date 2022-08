Salman Rushdie nog steeds in ziekenhuis: “De weg naar herstel zal lang zijn”

De neergestoken Britse schrijver Salman Rushdie (75) ligt nog steeds in het ziekenhuis, maar werd wel al van de beademingsapparatuur gehaald. “De weg naar herstel is begonnen”, zegt ook zijn agent. “Maar die weg zal lang zijn.” Massaal veel reacties lopen binnen. Ook van Iran. Dat land vindt de aanval op Rushdie’s eigen schuld.

Het regime in Teheran ging voor het eerst in op de aanval. “De vrijheid van meningsuiting rechtvaardigt niet het beledigen van een religie”, zo stelde een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Fundamentele moslims pikten het niet hoe hij in zijn boek De Duivelsverzen (1988) van de profeet Mohammed een mens maakte. Nergens werd het boek op meer haat onthaald dan in Iran. In 1989 sprak de woedende leider Ayatollah Khomeini de fatwa uit over Rushdie.

Jarenlang bleef het relatief rustig rond zijn figuur. Tot vrijdag dus, toen hij werd neergestoken tijdens een literair event in de Amerikaanse staat New York.

De 24-jarige man die werd opgepakt na de aanval sprak op sociale media zijn sympathie uit voor sjiitisch extremisme. Afgelopen weekend werd Hadi Matar voorgeleid. Hij werd aangeklaagd voor poging tot doodslag en geweldpleging. Matar pleit onschuldig.

Rushdie werd bij de aanval drie keer in zijn nek gestoken en vier keer in zijn buik. Ook werd hij in zijn rechteroog en zijn borst geraakt. Nog steeds ligt hij in het ziekenhuis. Maar inmiddels is hij van de beademing af. Volgens zijn zoon Zafar heeft hij zijn gevoel voor humor nog niet verloren.